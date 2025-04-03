Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da dizisinden oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç da dizisinden oldu

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki dizi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın sevgilisi Oyuncu Furkan Andıç da rol aldığı diziden gönderildi.

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç'ın sevgilisi Aybüke Pusat’la ilgili paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü.

TRT1’nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmişti. 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” diyerek paylaşım yapmıştı.

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Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, başrol oynadığı TRT tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle dizi kadrosundan çıkarıldı.

SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.

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