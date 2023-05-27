Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, kahve kavurucusu The Whirl'in etkinliğine katıldı. Oyuncu, "Kahveyi çok fazla tüketiyorum ben sanırım. Direk uyandığımda güne kahve ile başlarım" dedi. Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu, bunun sebebini de açıkladı.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM"

Ayça Ayşin Turan, "İnce eleyip sık dokuyorum, ama bunu biraz fazla yapıyorum. Bir projede yer alabilmem için o hikayenin benim içime sinmesi lazım. Bu olur, diyebilmem lazım. Kalbimin atıp, beni heyecanlandırması lazım. O yüzden en doğrusunu bekliyorum ve en doğrusu olana kadar acele etmeden karar vermek istiyorum. Okuduğum çok proje var ama en güzeliyle döneceğimden emin olabilirsiniz." diyerek en doğru projede karar kılacağını dile getirdi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Geçtiğimiz aylarda, adı Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan, aşk iddiaları hakkında "Hayatımda kimse yok, flörtüm de yok. Olduğunda söz göreceksiniz." dedi.