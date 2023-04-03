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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraf

Ayça Ayşin Turan, InStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu. 30 yaşındaki ünlü oyuncu hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:03
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Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraf: Aşırı utangaç biriyim

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan samimi itiraf
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Ayça Ayşin Turan InStyle dergisinin nisan sayısına konuştu. 30 yaşındaki oyuncu Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda çarpıcı pozlar verdi.

İşte röportajdan satır başları…

"İnsanın 30’lu yaşlara girdiğinde değiştiğini söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Her gün değiştiğimi hissediyorum." "Şöhret kavramını bizim gibi göz önünde olan bütün insanların mesleğinin yanında bir getiri olarak görüyorum."

"AŞIRI UTANGAÇ BİRİYİMDİR"

"Mümkün olduğunca normal yaşamaya çalışıyorum. Esasında çok sakin ve dingin bir hayatım var." "Aşırı utangaç biriyimdir, hemen yanaklarım kızarır. Önceleri fazla mükemmeliyetçi biriydim, artık bunun çok da iyi bir şey olmadığının farkına varıp o yönümü törpülemeye başladım."

"AVUKAT OLMAK İSTİYORDUM"

"Lisedeyken hukuk okumayı, avukat ya da savcı olmayı çok istiyordum. Sonra gönlüm sinema televizyona kaydı." "Sektör olarak bence bize düşen kadına şiddeti güzelleştiren işlere “Dur!” demek. Konunun hukuksal boyutuna baktığımda ise bana göre daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var."

"Ben pek planlı programlı yaşayan bir insan değilim. Bugün planım yok derim, iki gün sonra beni bir yerde tatilde görebilirsiniz."

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