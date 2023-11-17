Ayça Ayşin Turan’ın partneri belli oldu

Ayça Ayşin Turan’ın başrolünü oynayacağı yeni sinema filmi “Sevmek Yüzünden”in hazırlıkları sürüyor. Turan’ın filmdeki partneri de belli oldu.

Ayça Ayşin Turan’ın partneri belli oldu

Ayça Ayşin Turan yeni bir sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor. “Sevmek Yüzünden” adlı filmin senaryosu ve yönetmenliğine Ahmet Kapucu imza atıyor.

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Sky Film – PRT Film- 2518 Film yapım şirketlerinin ortaklığında çekilecek olan filmin yapımcılığını Emre Oskay, Fatih Ay ve Ahmet Kapucu üstleniyor.

Romantik komedi türündeki film Kıbrıs’ta çekilecek. Ayça Ayşin Turan filmde “İdil” rolüne hayat verecek.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turan’ın partneri için ise Serhat Teoman’la anlaşıldı. Teoman “Ömer” rolünü canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca Ali Gözüşirin “Kerem” ve Ali Yoğurtçuoğlu “Yiğit” karakterleriyle yer alacak.

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Filmin konusu ise şöyle: İdil yılın gelinliğini tasarlamak için yola çıkarken bir anda kendini bu düğüne engel olma mücadelesinin içinde bulur. Bunu bir genç kızı yanlış evlilikten döndürmek olarak dillendirse de aslında bu İdil ve eski sevgilisi arasında gecikmiş bir hesaplaşmadır.

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