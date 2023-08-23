Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu? Son halini gören şaştı kaldı

Adı bir dönem Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatini çekti.
Ekranın en doğal isimleri arasında yer alan Ayça Ayşin Turan'ın sivrilen çenesi gözlerden kaçmadı.
Kader Bağları dizisinin setinden paylaşım yapan Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Takipçiler, çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapmayı ihmal etmedi.
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