Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu

Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile anlaştı. Aycan gelecek sezon Karagümrük forması giyecek.

Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Aycan Yanaç'ı transfer etti.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Aycan Yanaç Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

GELECEK SEZON FORMA GİYECEK

"Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."