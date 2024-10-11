Ayçiçek yağına 3 ayda 3'üncü zam! 'Zamların arkası gelecek mi?' sorusuna yanıt geldi

Sahte yağlara karşı uyarı yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, yağ fiyatlarının yeniden zamlanıp zamlanmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki hız yükseliş sonrasında hileli yağ satışlarında büyük artış görüldü. aklit ve tağşiş ayçicek yağları üzerine konuşan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, tüketicilere de uyarılarda bulundu.

CNBC-e'de bilgi veren Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

'BİLDİĞİNİZ MARKALARDAN ŞAŞMAYIN'

Yağdaki tağşiş sorunuyla ilgili uyarılar yapan Toruk vatandaşlara bilinen markaların dışında yağ alışverişi yapmamalarını önerdi. Toruk "Ülkemizde yağ sanayiinin oyuncuları belli. Bu oyuncularda tağşiş olduğunu görmedik. Özellikle zeytinyağında yaşıyoruz. Daha küçük üreticilerin bunu yaptığını görüyoruz. Ucuz yağ alırken sağlıksız yağ almamak gerek." diye konuştu.

'BU DURUMDA FİYATLAR DAHA DA YÜKSELİR'

Torul, "Döviz artarsa, dünyadaki arz biraz daha düşerse maalesef yağdaki fiyat artışı devam edecek." dedi.

YAĞ FİYATLAR DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Bundan sonra da yağ fiyatları zamlanır mı? sorusuna yanıt veren Toruk dünyadaki yağ fiyatlarındaki artışın devam edeceğine inandıklarını söyleyerek "Güney Yarımküre'den de iyi haber gelmiyor. Brezilya ve Endonezya'da palm yağı üretiminde soya üretiminde problemler var. Kuraklık böyle devam ederse arz daha da azalacak." diye konuştu.

DÜNYA FİYATLARI İLE İTAHAT YAPILIRSA FİYATLAR DURABİLİR

Türkiye'deKİ fiyatlar ağustos ayında Ayçiçek tohumu ve ham yağda dahili işlemde kontenjan açıldığını hatırlatan Toruk, "Türkiye'deki üreticilerden ürün alan sanayi firmalarına yılbaşından sonra ithalat izni verilecekti. Yani düşük vergili ithalat izni. Yılbaşı itibariyle buna hak kazanan firmaların belirlenmesi, sonrasında dünya fiyatlarıyla ithalatın yapılması bence Ayçiçek yağı fiyatındaki artışı durduracaktır. " diye konuştu.

ŞU ANKİ DURUMDA FİYATLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Türkiye'deki şu anki durumu değerlendiren Torul, "Döviz artarsa, dünyadaki arz biraz daha düşerse maalesef yağdaki fiyat artışı devam edecek." dedi.