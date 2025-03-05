Ay'da gün doğumu kayda alındı! Muhteşem görüntüler

Ay yüzeyine inen robotik bir elçi, güneşin ufukta doğuşunu izledi. Firefly Aerospace'in Blue Ghost iniş aracı, ayın gri ve çukurlu yüzeyinde çekilen bu muhteşem görüntüyü yakaladı.

Gün doğumunun bu dokunaklı anı, ticari uzay araştırmalarının hızla ilerlediğini gösteren önemli bir işaret. Bu görevin adı Blue Ghost Mission 1. Ayrıca "Ghost Riders in the Sky" olarak da biliniyor.

Bu isim, hayalet kovboyların şeytan sığırlarının peşinden koştukları eski bir country şarkısına gönderme yapıyor.

Blue Ghost, 2 Mart'ta ay yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

15 Ocak'ta bir SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılmıştı.

ROBOTİK ELÇİ VE UZAY ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR ÇAĞ

Blue Ghost'un yakaladığı bu görüntü, yalnızca estetik açıdan büyüleyici olmakla kalmıyor, aynı zamanda ticari uzay araştırmalarının ne kadar ilerlediğini de gösteriyor.

Ay'dan çekilen bu mercek parlaması dolu görüntü, insanlığın uzaydaki varlığını güçlendiren adımlardan biri olarak öne çıkıyor.