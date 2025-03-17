Ay’dan güneş tutulması! Tarihi görüntüler nefes kesti

Tutulma sırasında çekilen fotoğraflar, kozmosun görkemini gözler önüne serdi. Blue Ghost’un kameraları tarafından kaydedilen bu kareler, yalnızca bilim dünyasında değil, halk arasında da büyük ilgi uyandırdı.

BİR KOZMİK DANS: GÜNEŞ TUTULMASININ AY’DAKİ GÖRÜNTÜSÜ

Ay’dan çekilen ilk görüntüde, Dünya'nın Güneş’i engellemeye başladığı an açıkça görülebiliyor. Kamera, iniş aracının güneş panelinde yansıyan tutulma halkasını da fotoğrafladı.

Firefly Aerospace, bu özel ana dair şu açıklamayı yaptı:

"14 Mart’ta, CDT saatiyle 00.30 civarında, Blue Ghost ilk kez Güneş tutulmasını görüntüledi. Dünya’nın Güneş’i engellemeye başladığı an, güneş panelimizde parlayan bir ışık halkası oluştu."

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İkinci bir karede, tutulma sırasında Güneş'in yeniden ortaya çıkmaya başladığı anı temsil eden "elmas yüzük" fenomeni dikkat çekiyor. Üçüncü fotoğraftaysa, tutulma nedeniyle Ay yüzeyinin kırmızımsı bir renge büründüğü görülüyor. Şirket, bu renk tonunun, Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden kırılmasıyla oluştuğunu belirtti.

BİR İLK: AY’DA TİCARİ FAALİYET VE KOZMİK OLAYLAR

Firefly Aerospace CEO’su Tom Markusic, bu başarının yalnızca bilimsel değil, ticari açıdan da dönüm noktası olduğunu ifade etti:

"Blue Ghost, Ay'da ticari olarak faaliyet gösteren ilk uzay aracı. Bu görev, yalnızca bilimsel veri toplamakla kalmadı, aynı zamanda insanlığın uzaydaki potansiyelini yeniden tanımladı."

Blue Ghost’un güneş panelleri, uzay aracına güç sağlayarak 14 günlük görevi boyunca bilimsel araştırma cihazlarını destekledi.

Araç, bu süreçte bir dizi veri toplamanın yanı sıra, Güneş tutulması gibi büyüleyici anları da kaydetmeyi başardı.

KOZMİK OLAYLARA TANIKLIK: KIRMIZI AY VE GÜNEŞ TUTULMASI

Tutulma olaylarının bir başka yönü de Cuma günü yaşandı. Dünya'nın Ay ile Güneş arasında kalması sonucu "kanlı ay" olarak bilinen görsel şölen ortaya çıktı. Bu tam Ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika’dan net bir şekilde izlenirken, Birleşik Krallık’ta yalnızca kısmi bir tutulma görülebildi.

Kozmosun bu eşsiz dansı, hem bilim insanlarını hem de gökyüzü meraklılarını etkiledi.

TARİHİ FOTOĞRAFLAR VE BİLİMİN SINIRLARI

Bu tür tarihi olayların belgelenmesi, bilim dünyası için büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Uzayın derinliklerinden gelen bu olağanüstü görüntüler, hem teknolojinin sınırlarını yeniden tanımlıyor hem de insanlığı evrenin enginliğiyle buluşturuyor.