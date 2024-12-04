Aydan Şener güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor! Son pozuna beğeni yağdı

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, daha 23 yaşındayken 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak hafızalara kazınmıştı.

GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR

Şimdilerde 'Sandık Kokusu' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Aydan Şener güzelliği ile yıllara meydan okuyor.

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü isim son paylaştığı karesi ile adından söz ettirmeyi başardı.

Aydan Şener'in karesine 'gülüşü hiç değişmiyor', 'yıllara meydan okuyor', 'gençlere taş çıkarır' gibi yorumlar yapıldı.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1984 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

Daha sonra Çalıkuşu dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuştu. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı.