Olay, 17 Ekim Cuma günü Aydın'ın Efeler ilçesinde Osman Yozgatlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında yaşandı.

CEM TELEFONUNU VE KİMLİĞİNİ ALMADI

Ailesi ile yaşayan Muhammet Emir Oğuz (16), iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle "Eve bir daha gelmeyeceğim" diyerek evden ayrıldı. Muhammet Emir'in cep telefonu ile kimliğini de yanına almadığı öğrenildi.

Çocuklarının hayatından endişe eden aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde mavi tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı.