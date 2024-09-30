Aydın Germencik'te 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın Germencik'te 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işyerine yapılan baskında 20 bin adet doldurulmuş makaron ve 300 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işyerine yapılan operasyonda 20 bin dolu makaron ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri R.T. ve R.Y. isimli şüphelilerin Germencik'te kaçak sigara sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin işyeri ve evlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 20 bin dolu, 30 bin boş makaron ve 300 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

Aydın Germencik'te 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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