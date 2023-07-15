Aydın Valisi Aksoy, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen yemekli programa katıldı.

KAYNAK: İHA
Aydın Valisi Aksoy, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Şehit ve gazi ailelerinin Türkiye adına ne kadar değerli olduklarını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “15 Temmuz’da girişilen darbe teşebbüsüne karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tüm vatandaşlarımız sokağa çıkarak milli iradeye sahip çıktı ve onlara hiç beklemedikleri bir karşılık verdi.

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Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olduğunu hem Türkiye’ye hem dünyaya bir kez daha duyurdu. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde bulunanlar yargı karşısında gerekli cezayı aldı, almaya da devam ediyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişmesi, büyümesi ve daha iyi bir noktaya gelmesini engellemek isteyenlere karşı insanlarımız birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha iyi bir noktaya getirmek adına bundan sonra da çalışmaya devam edecektir.

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Ben 15 Temmuz darbe gecesi sokağa çıkıp ülkemize ve milli iradeye sahip çıkarak şehit olanları rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı ifade ediyorum" dedi.

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Programa; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy ile Aydın protokolü ve 15 Temmuz gecesi şehit olan Polis Memuru Nedip Cengiz Eker ve Yalçın Aran’ın aileleri, 15 Temmuz Gazisi Hilmi Çetin ve ailesi ile tüm şehit ve gazi yakınları katıldı.

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