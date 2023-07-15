Aydın ve Denizli’de paravan şirketle depremzedeleri dolandırdılar

Aydın ve Denizli'de paravan şirket kurup, sahte ilanlarla konteyner ev ve karavan satmak bahanesiyle 125 depremzedeyi dolandıran 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14’ü tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Aydın ve Denizli’de paravan şirketle depremzedeleri dolandırdılar

Denizli ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremzedelerin konteyner ev ve karavan vaadi ile dolandırıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, 10 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan U.Y.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, Aydın'ın İncirliova ilçesinde paravan şirket kurup, internet ve sosyal medya üzerinden verdikleri konteyner, karavan, prefabrik ve ağaç ev gibi sahte ilanlarla ulaştıkları 125 depremzedeyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin depremzedelerden verdikleri banka hesaplarına kapora, yarı ücret veya tam ücret yatırmalarını isteyerek, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

14 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. 14 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.Ş., Y.K., Ü.Y., B.C., M.A., M.K., M.H., H.G., R.O., A.B., E.K., S.Ö., A.Ç. ve T.Y. yaklaşık 9 saatlik ifadelerinin ardından tutuklandı. (DHA)

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