Aydın’da 11 bin kilogram atık toplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 11 bin kilogram atık toplandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uyguladığı "Atıkları Toplayalım çevreyi Koruyalım" projesi kapsamında 11 bin 140 kilogram zirai katı atık toplandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamalarının Kontrolü ve Yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Atıkları Toplayalım Çevreyi Koruyalım" projesi kapsamında toplam 11 bin 140 kg atık toplanarak bertaraf firmasına gönderilmiştir. Proje kapsamında 10 adet bitki koruma ve bitki besleme ambalaj atığı getiren üreticilerimize projeyi teşvik etmek amacıyla bir litrelik sıvı gübre verilmiştir. Projemizin önümüzdeki yılda devam etmesi planlanmaktadır" denildi.

Aydın’da 11 bin kilogram atık toplandı

Aydın’da 11 bin kilogram atık toplandı

Aydın’da 11 bin kilogram atık toplandı

Son Haberler
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!
Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!
TCMB 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
TCMB 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret