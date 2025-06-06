Aydın'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı!

Kaynak: İHA
Aydın'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı!

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2'si çocuk 15 kaçak göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2'si çocuk 15 kaçak göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 15 kaçak göçmeni kurtardı. Gerekli işlemlerinin ardından kurtarılan göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

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