Feci olay Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'taki iki katlı evin 2'nci katında yaşandı. İki katlı ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Binada bulunan Makbule İlhan, Ferman İ., Asiye İ. ve Deniz Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri gönderildi. 1 saatlik müdahale sonrası alevler kontrol altına alınırken yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

18 yaşındaki yaralı Makbule İlhan kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Soğutma çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı