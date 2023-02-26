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Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:08
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Aydın'da aranan şahıslar yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Didim ilçesinde aranan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Didim’de farklı tarihlerde “Türk Vatandaşı Veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama ” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yine, “3 ayrı suçtan” aranan ve hakkında toplam 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca “3 ayrı suçtan” aranan ve hakkında toplam 3 yıl hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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