Didim Belediyesi'ne ait bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişiler tarafından parka zarar verildiği tespit edildi. Çocukların güvenliği için yerleştirilen kauçuk zemin kaplamalarının tek tek sökülerek yakıldığı belirlendi. Belediye, kamu malına verilen zararın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Bu alanlar hepimizin ortak yaşam alanı, ortak emeği ve ortak varlığıdır. Kamu malına verilen zararın büyüğü küçüğü olmaz" ifadelerine yer verdi.

Didim Belediyesi, yapılan paylaşımla vatandaşları çevreye, parklara ve ortak kullanım alanlarına sahip çıkmaya davet etti.