Aydın'da çöp ev kabusu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da çöp ev kabusu!

Aydın'da bir çöp ev vakası daha çıktı. Kötü koku nedeniyle şikayetçi olunan evden 7 traktör römorku dolusu çöp çıktı. Ekiplerin temizliğinin ardından ev ilaçlanıp temizlendi.

Aydın Nazilli ilçesi Kurtuluş Mahallesi 119'uncu Sokak'taki İrfan Sezer'e ait evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, bölgeye, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı.

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Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 7 traktör römorku dolusu çöp çıkarıldı.

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Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi. Söz konusu evden daha önce de 7 kez çöplerin çıkartılıp, temizlendiği bildirildi.

Aydın'da çöp ev kabusu!

Aydın'da çöp ev kabusu!

Aydın'da çöp ev kabusu!

Aydın'da çöp ev kabusu!

Aydın'da çöp ev kabusu!

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