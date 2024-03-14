Aydın’da eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan İbrahim Olece, saat 09.30 sıralarında kısa bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti.

ESKİ SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN VURDU

Olece, burada sırt çantasından çıkardığı silahı eski kız arkadaşı Ömür Arslan'a doğrultup, mağaza içinde kovalamaya başladı. Olece, daha sonra tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurdu. Arslan sırtına aldığı kurşunla hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Daha önce başka bir mağazada birlikte çalıştıkları belirtilen Arslan ile Olece'nin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenip gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, toplanan kalabalığı polis ekipleri dağıtmaya çalıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.