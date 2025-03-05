Aydın'da fırınlara sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da fırınlara sıkı denetim

Aydın Bozdoğan Belediyesi ekipleri fırınları denetledi. Belediye Başkanı Galip Özel, açıklamalarda bulundu.

Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Özellikle Ramazan pidesinin gramajı, hijyen şartları ve fiyat tarifeleri titizlikle kontrol edildi.

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Denetimlerde, işletmelerin sağlık ve hijyen kurallarına uyup uymadığı incelenirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, Ramazan ayında halkın kaliteli ve standartlara uygun gıda tüketimini sağlamak adına denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz düzenli olarak sahada olacak ve gerekli kontrolleri yapacaktır" dedi.

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Bozdoğan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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