Aydın'da gazeteciliği bıraktı çiftlik kurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da gazeteciliği bıraktı çiftlik kurdu

Asel Ceyhan, Aydın'ın Efeler ilçesinde gazetecilikten hayvancılığa geçiş yapan ve "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası"nı alan ilk kadın üretici oldu.

Gazeteciliği bıraktı çiftlik kurdu

Başlangıçta yalnızca 7 büyükbaş hayvanla işe koyulan 36 yaşındaki Ceyhan, hayvan sayısını 120'ye çıkartarak dikkate değer bir başarı elde etti.

Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan Ceyhan, 2010 yılında radyo, sinema ve televizyon bölümünden mezun olduktan sonra medya sektöründe çalıştı.

Malatya, İzmir ve Aydın'da haber spikerliği yapan Ceyhan, daha sonra mesleğini bırakarak hayvancılığa yöneldi. Altı yıl önce küçük bir besi çiftliği kurarak işe başlayan Ceyhan, zamanla hayvan sayısını artırdı. Çiftlikteki hayvanlarla iç içe bir yaşam süren ve traktör kullanarak yem karıştıran Ceyhan, işini büyük bir tutkuyla yapıyor ve hayvan sağlığına özel bir önem veriyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yaptığı testler sonucunda çiftliğinin bruselloz gibi hastalıklardan ari olduğu tespit edilen Ceyhan'a, ilgili sertifika takdim edildi. Bu başarısıyla Efeler ilçesinde sertifikalı ilk kadın üretici unvanını kazanan Ceyhan, bu sertifikanın insan ve hayvan sağlığı açısından önemine vurgu yaparak, Türkiye'deki tüm hayvancılık işletmelerinin bu sertifikaya sahip olması gerektiğini ifade etti.

Hayvancılığa olan sevgisini dile getiren Ceyhan, "İnsan gerçekten istediğinde her şeyi başarabilir. Dışarıdan beni görenler, hayvancılık yaptığıma inanmıyorlar. Ancak çiftliğimi ziyaret ettiklerinde gerçeği anlıyorlar. Artık kadınların da bu alanda aktif olabileceği algısını yıkmak istiyorum. Neden bir kadın yaptığında şaşırılıyor ki? Umarım bir gün erkeklerin hayvancılık yapması şaşırtıcı hale gelir ve kadınlar bu alanda daha fazla yer alır," diye konuştu.

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