Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracının içerisinde sıkışan tır şoförü yaralanırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan 15 LF 484 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen 07 ABP 566 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 15 LF 484 plakalı tır sürücüsü K.Ü. araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralı tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

aw153704-01.jpg

aw153704-02.jpg

aw153704-03.jpg

aw153704-04.jpg

aw153704-05.jpg

Son Haberler
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde Ekonomi
Dananın kuyruğu belki de o gün kopacak. Ekonomide gözler pazartesinde
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı? Sağlık
Mide koruyucu ilaçlar kanser yapar mı?
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu Yerel Haberler
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Maç sonunda Icardi sürprizi yaşandı
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi! Yemek Tarifleri
Bugün Ne Yesem? İşte 5 Farklı Lezzetli Tarif Önerisi!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı