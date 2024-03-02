Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan 15 LF 484 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen 07 ABP 566 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 15 LF 484 plakalı tır sürücüsü K.Ü. araç içerisinde sıkışarak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralı tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.