Aydın'da kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, oto lastik tamirhanesinde kaçak akaryakıt satışı yapan bir şahıs suçüstü yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da kaçak akaryakıt operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahsı takibe aldı.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, oto lastik tamirhanesine düzenledikleri baskında şüpheli R.I.'yı kaçak akaryakıt satışı yaparken suçüstü yakalarken, iş yerinde yapılan aramalarda 21 ton 876 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili R.I. gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıtın Aydın Valiliği Yatırım İzleme Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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