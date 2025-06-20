Aydın’da kaçak göçe geçit yok!

Kaynak: İHA
Aydın’da kaçak göçe geçit yok!

Aydın'da kaçak göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde bin 556 şahıs sorgulanırken, Didim ilçesinde de makilik alana saklanan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın'da da ülke genelinde eş zamanlı olarak Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

305 personel ve 88 ekip ile 48 uygulama noktasında yapılan kontrollerde 116'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 556 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Amirliği'ne bağlı ekiplerce aynı gün içinde Didim Sağtur bölgesinde makilik alan içerisinde yapılan çalışmalarda toplamda 9 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kaçak göç ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

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