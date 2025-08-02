Aydın’da kahreden kaza! Eğlence çıkışı sonu oldu...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da kahreden kaza! Eğlence çıkışı sonu oldu...

Aydın'ın Köşk ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza sabaha karşı saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan Barış Sarı, iddiaya göre arkadaşı G.Ö. ile Aydın-Denizli yolu üzeri Ovaköy'de bulunan bir eğlence mekanına gitti. Burada vakit geçiren Barış Sarı, sabaha karşı eve dönüş için eğlence mekanından çıktıktan sonra motoru ile karayolunda bir kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, henüz askerden yeni döndüğü öğrenilen Barış Sarı'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Aydın’da kahreden kaza! Eğlence çıkışı sonu oldu...

Aydın’da kahreden kaza! Eğlence çıkışı sonu oldu...

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