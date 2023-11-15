Aydın'da kıskançlık cinayeti. Eşini öldürdü, komşusunu bıçakladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra aynı mahalledeki bir kadını da yaraladı.

KAYNAK: DHA
Aydın'da kıskançlık cinayeti. Eşini öldürdü, komşusunu bıçakladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Roza M. E. (63), kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada eşi Emin Küçükberber’i (78) bıçaklayarak öldürürken, kadın komşusu S.B’yi (76) de elinden yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesinde bir evde meydana geldi.

Emin Küçükberber ile Roza M. arasında komşuları S.B’nin de evde olduğu sırada kıskançlık nedeniyle tartıştı.

BOYUN KISMINDAN DARBE ALDI

İddiaya göre Roza M.T.'nin iki yıl önce evlendiği eşini S.B.’den kıskanması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik sırasında Roza M. E., mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve komşusuna saldırdı.

Emin Küçükberber, boyun kısmından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, S.B. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükberber’in hayatını kaybettiği belirlendi.

S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Roza M.E.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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