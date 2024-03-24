Aydın'da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Aydın'da korkutan yangın
Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir evde yangın çıktı. Korkutan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki iki katlı apartmanın birinci katında oturan S.İ.'nin (80) evinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden yangın çıktı.

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Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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Yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı adam ve bakıcısı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi, üst katta bulunan daire de hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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