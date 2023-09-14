Aydın’da makilik yangını geceyi kızıla boyadı. Alevler yerleşim bölgesine ulaştı

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim bölgesine ulaştı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da makilik yangını geceyi kızıla boyadı. Alevler yerleşim bölgesine ulaştı

Aydın’ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale sürerken, alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangın, Akçakonak Mahallesi Dereyatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER RÜZGAR NEDENİYLE ZORLUK YAŞIYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Geniş bir araziye yayılan yangına arazözler ile karadan müdahale edilirken, ekipler aşırı rüzgar sebebiyle alevlere müdahale etmekte zaman zaman zorluk yaşıyor.

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MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çevrede bulunan zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü yangının yerleşim yerlerine yakın bir noktada olması sebebiyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken bir yandan da söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Bölgeye sevk edilen ambulanslar da herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundurulurken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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