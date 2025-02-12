Aydın'da okul servislerine sıkı denetim

Kaynak: İHA
Aydın'da okul servislerine sıkı denetim

Aydın'da yeni dönemin başlamasıyla birlikte çocukların güvenliği için okul servisleri denetlendi. Denetimlerde, ehliyet ve sertifika gibi belgeler incelendi.

Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde Aydın İlçe Okul Servisi Denetleme Komisyonu, taşımalı eğitimde kullanılan servis araçlarının ruhsat ve belgelerini kontrol ederken, araçların teknik donanımlarını, sürücülerin ehliyet ve güvenlik sertifikalarını da inceledi.

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Ayrıca, öğrencilerin güvenliği için okul servislerinde taşıma kapasitesine uygun yolcu taşıma, emniyet kemeri kullanımı gibi hususlar da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

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Güvenli taşımacılığın ön planda tutulacağı vurgulanan denetimlerde öğrenci güvenliğinin her şeyden önce geldiği belirtildi.

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Denetimler eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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