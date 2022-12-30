30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aydın'da restoranda patlama: Çok sayıda ölü var

Aydın'da restoranda patlama: Çok sayıda ölü var

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:43
Takip Et

Aydın'da restoranda patlama: Çok sayıda ölü var

Aydın'da restoranda patlama: Çok sayıda ölü var
+
Aa
-

Olay, Nazilli’ye bağlı Altıntaş Mahallesi’nde bir iş yerinde  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde  henüz belirlenemeyen bir sebepten tüp patladı. Patlama nedeniyle  iş yerinde  yangın  çıktı. İhbar üzerine olay yerine  çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.  Yangın söndürülürken soğutma çalışması başlatıldı.  Dükkan kullanılmaz hale geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olay yerine geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

misafir
30.12.2022 16:51
eğitim şart. bu kadar bilgisizlik cahillik olur mu? gaz sensörü yok mu? gaz kokusu gelmedi mi? ölenlere Allah rahmet eylesin.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
5
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
6
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.