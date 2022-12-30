Aydın'da restoranda patlama: Çok sayıda ölü var

Olay, Nazilli’ye bağlı Altıntaş Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten tüp patladı. Patlama nedeniyle iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yangın söndürülürken soğutma çalışması başlatıldı. Dükkan kullanılmaz hale geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olay yerine geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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