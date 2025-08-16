Aydın’da şap hastalığına karşı yoğun mücadele

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığına karşı 17 ilçede aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle SAT-1 serotipine karşı yürütülen bu aşılama kampanyasıyla hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, şap hastalığına karşı alınması gereken önlemleri sıralayarak, hem hayvan üreticilerini hem de halkı dikkatli olmaya çağırdı. Aydın genelinde yürütülen mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin uygun gördüğü tüm hayvanların aşılanması, barınaklar ve ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalık görülen bölgelerden hayvan veya hayvansal ürün alımından kesinlikle kaçınılması gerektiği belirtildi.

İşletmelere yabancı kişilerin girişinin de izin verimemesi gerektiği belirtilen uyarıarda işletmelerde süt toplama ve yem taşıma araçlarının girişlerinde dezenfeksiyon çukuru, pülverizatör ve sırt pompası gibi ekipmanlarla hijyen sağlanması gerektiği, domuz ve diğer yabani hayvanların işletmelere yaklaşmasını önleyecek fiziksel önlemlerin mutlaka alınması önerildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu kurallara uyması halinde şap hastalığıyla daha etkin mücadele edilebileceğini vurgulayarak yaptığı açıklamada özellikle aşılama programına katılımın artırılması ve biyogüvenlik önlemlerine titizlikle uyulmasının, hastalığın yayılmasını büyük ölçüde önleyeceği ifade etti.