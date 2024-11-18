Aydın'da seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi

Kaynak: İHA
Aydın'da seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil seyir halindeyken yandı. Dumanların yükseldiği otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünde seyir halinde olan 09 SH 674 plakalı otomobilden, bir anda dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden sürücü otomobilini yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

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