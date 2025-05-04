Aydın’da SİT alanında kaçak kazı! Tutuklamalar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın’da SİT alanında kaçak kazı! Tutuklamalar var

Aydın'ın Didim ilçesinde SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli operasyon kapsamında yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kaçak tarihi eser kazası yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43), kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 2 dedektör, 3 parça metal çubuk, 1 gece görüşlü pointer, 1 el feneri ve 13 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın’da SİT alanında kaçak kazı! Tutuklamalar var

Aydın’da SİT alanında kaçak kazı! Tutuklamalar var

Aydın’da SİT alanında kaçak kazı! Tutuklamalar var

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