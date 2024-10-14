Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde, su kuşları çiftçilerin en büyük yardımcılarından biri haline gelmiş durumda. Bu kuşlar, zararlı haşere ve böceklerle beslenerek tarım arazilerinde doğal bir denge sağlıyor ve çiftçilerin kimyasal böcek ilaçlarını daha az kullanmalarına olanak tanıyor. Bu sayede hem verimlilik artıyor hem de ekosistem korunuyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar tarlada çalışan işçilerin yanında uçan ve zararlıları temizleyen su kuşları, çiftçiler için adeta bir yoldaş haline gelmiş durumda. Bu uyumlu çalışma, tarlalarda görsel olarak da etkileyici manzaralar oluşturuyor.