Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Aydın'da, çiftçilerin zararlı haşere ve böceklerle mücadelesine su kuşları da destek sağlarken, bir yandan da çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde, su kuşları çiftçilerin en büyük yardımcılarından biri haline gelmiş durumda. Bu kuşlar, zararlı haşere ve böceklerle beslenerek tarım arazilerinde doğal bir denge sağlıyor ve çiftçilerin kimyasal böcek ilaçlarını daha az kullanmalarına olanak tanıyor. Bu sayede hem verimlilik artıyor hem de ekosistem korunuyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar tarlada çalışan işçilerin yanında uçan ve zararlıları temizleyen su kuşları, çiftçiler için adeta bir yoldaş haline gelmiş durumda. Bu uyumlu çalışma, tarlalarda görsel olarak da etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Aydın’da su kuşları çiftçilerin tarladaki yoldaşı oluyor

Son Haberler
796 yıllık su sesi yeniden duyuldu
796 yıllık su sesi yeniden duyuldu
Filmdeki uygunsuz sahneler ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardı
Filmdeki uygunsuz sahneler ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardı
Erkekleri tuzağa düşüren çeteye baskın
Erkekleri tuzağa düşüren çeteye baskın
Darende’de 2 bin dekar arazide anız yangını
Darende’de 2 bin dekar arazide anız yangını
İzmir’de tanker ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü! 1 yaralı
Tanker ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü! 1 yaralı