Aydın’da suç bilançosu

Aydın genelinde polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, 52 bin 575 kişi sorgulandı ve bu sorgulamalar neticesinde 91 aranan kişi yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı resmi ekipler, ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama timleri, Aydın'da suç ve suçluyla mücadeleyi yoğunlaştırdı. Suç oranının yüksek olduğu bölgelerde, özellikle drone destekli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Tren Garı, Otogar, alışveriş merkezleri gibi vatandaşların yoğun olduğu alanlarda, okul çevreleri ile şehir giriş ve çıkışlarında yapılan denetimler, Mobil PTS sistemi kullanılarak sıklaştırıldı. 2024 yılı Haziran ayında yürütülen bu çalışmalar sırasında, 52 bin 575 kişi sorgulanmış, 91 aranan kişi yakalanmıştır. Ayrıca 11 bin 553 araç denetlenmiş ve bunlardan 4'ü ele geçirilmiştir. Polis ekipleri, 2 bin 305 olaya müdahale etmişlerdir. Denetimlerde, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 14 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 11 kişiden toplam 409 gram uyuşturucu madde ve 2 kişiden 5 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Mobil PTS sistemi aracılığıyla 3 bin 628 araç kontrol edilmiştir.