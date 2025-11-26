Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada infial yaratan olayda, bir kafede kız kardeşi 18 yaşındaki Eylül Ö.'nün başına tabanca dayayarak "şaka yaptığını" öne süren 20 yaşındaki Murat Ö. gözaltına alındı.

Girne Mahallesi’ndeki bir kafede gerçekleşen olayda, Murat Ö.'nün belinden çıkardığı tabancayı, kafede arkadaşıyla oturan kız kardeşi Eylül Ö.’nün başına dayadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin hızla yayılarak tepki çekmesi üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek şüpheli Murat Ö.’yü yakaladı.

Emniyetteki ilk ifadesinde, eylemini kız kardeşine yönelik bir "şaka" olarak savunan zanlı, kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Kız kardeşi Eylül Ö.'nün ağabeyinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Murat Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından "bugün adliyeye sevk edileceği" belirtildi.