Kontrolden çıkan otomobil boş araziye daldı: 2 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir aracın yoldan çıkıp sürüklenerek toprak alana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Denizli - Aydın karayolu Kızıldere ile Savcıllı Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AR 528 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp, sürüklenerek yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta yolcu konumunda bulunan ve yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Kaynak: İHA)