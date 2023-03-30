30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uyuşturucu operasyonunda 139 şüpheli yakalandı

Aydın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 139 şüpheli şahıs yakalanırken, 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:42
Takip Et

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu operasyonunda 139 şüpheli yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Aydın’da iki haftalık dönemde il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 135 olay ortaya çıkarılırken, 139 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 13 Mart 2023-26 Mart 2023 tarihleri arasında 135 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 139 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 4 bin 315,16 gram kubar esrar, 371,63 gram metamfetamin, 13 adet hap, 63 adet sentetik ecza, 92 gram eroin, 17,77 gram sentetik kannabinoid ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
2
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
3
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
4
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
6
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
7
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿Doğu Anadolu beyaza büründü
﻿Doğu Anadolu beyaza büründü
﻿Doğu Anadolu beyaza büründü
﻿Antakya Medeniyetler Korusu yeniden sahnede
﻿Antakya Medeniyetler Korusu yeniden sahnede
﻿Antakya Medeniyetler Korusu yeniden sahnede
﻿Macaristan'ın 250 yıllık porselen fabrikası
﻿Macaristan'ın 250 yıllık porselen fabrikası
﻿Macaristan'ın 250 yıllık porselen fabrikası
﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.