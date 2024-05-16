Aydın'da yürek yakan olay: Baba-kız ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da yürek yakan olay: Baba-kız ölü bulundu
Aydın Bozdoğan’da Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya, yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. Baba-kızın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Madran Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya'dan haber alamayan yakınları, merak edip kapılarını çaldı.

Üzerinde kilit bulunmayan ve kimsenin açmadığı kapıdan içeri giren yakınları, baba ve kızı hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde baba-kızın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya'nın cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

54363-2.jpg

54363-3.jpg

Son Haberler
Dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybetti Yerel Haberler
Dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybetti
Erdoğan kritik 5 ismi görevden alıyor! Ankara’da taşlar yerinden oynadı Gündem
Erdoğan kritik 5 ismi görevden alıyor! Ankara’da taşlar yerinden oynadı
Edirne'de bir evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı Yaşam
Edirne'de bir evde saklanan 16 kaçak göçmen yakalandı
Esenyurt'ta motorcu terörü: Sokak ortasında rastgele ateş açtılar Yaşam
Esenyurt'ta motorcu terörü: Sokak ortasında rastgele ateş açtılar
Uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu Yaşam
Uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu
İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü