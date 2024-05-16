Aydın'da yürek yakan olay: Baba-kız ölü bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Madran Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya'dan haber alamayan yakınları, merak edip kapılarını çaldı.

Üzerinde kilit bulunmayan ve kimsenin açmadığı kapıdan içeri giren yakınları, baba ve kızı hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde baba-kızın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.

Hüseyin Bulum ve kızı Durdu Çürükkaya'nın cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.