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Baca yangını görenleri korkuttu

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen baca yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:12
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Aydın'daki baca yangını korkuttu

Baca yangını görenleri korkuttu
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İHA

Yangın Kamilpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın kalorifer kazanının bağlı bulunduğu bacadan alevlerin yükseldiğini gören Aydem çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek bacadaki yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekipleri vatandaşları kömür kazanlarının bacalarının kullanımında yanıcı maddeler ile temasının kesilmesinin büyük önem taşıdığı konusunda uyardı.

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