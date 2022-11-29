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Aydın'daki inşaat kazısında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Aydın'da inşaat kazısında insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İnşaat çalışmaları durdurulurken, kemikler ise incelemeye alındı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:33
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Aydın'daki inşaat kazısında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Aydın'daki inşaat kazısında insan kafatası ve kemikleri bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda inşaat kazı çalışmaları sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

Durum, polise bildirildi. İhbarla gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, kemik parçalarını toplayıp, incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İnşaat çalışmaları ise durduruldu.

Sümer Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Dilbaz ise inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek "İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek" dedi. (DHA)

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