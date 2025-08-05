Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Konuklu Mahallesi’nin üst kısmındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.