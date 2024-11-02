Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafınca düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntüler ile başlarken, yüksek katılım sayısıyla dikkatleri çekti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntüler ile başladı. Festivalin ilk gününe 45 binden fazla Aydınlı katıldı, eğlencenin adresi Aydın Tekstil Park oldu.

Aydınfest'in ilk gününde sevilen sanatçılar Teoman ve Siyam ile Stoutband grubu sahne aldı. Festivalin ilk gününde eğlence doruğa ulaştı. Tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali'nde bu yıl da 7'den 70'e on binlerce hemşehrimiz ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün boyunca sürecek festivalimize katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali'nin ikinci gününde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Gazapizm ve Ceylan Ertem sahne alacak. Festivalin son gününde ise sevilen sanatçı Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları Aydınlılar ile buluşacak. Aydınfest Gençlik Festivali, "Color Party" ile son bulacak.

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

Aydınfest Gençlik Festivali'ne dev katılım

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