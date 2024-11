Aydınfest'e yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali devam ediyor. Geçtiğimiz gün konserler, çeşitli etkinlikler ve kutlamalar ile başlayan festivalin ikinci gününde de coşku devam ederken festivalin ikinci gününe binlerce vatandaş katıldı.

Her yıl on binlerce vatandaşın katıldığı festivalde bu yılda eğlence doruğa ulaştı. 50 binden fazla vatandaşın katıldığı Aydınfest Gençlik Festivali'nin ikinci gününde sevilen sanatçılar Gazapizm ve Ceylan Ertem ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sahne aldı. Festivale katılan on binlerce Aydınlı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.Festivale katılan vatandaşlar, Aydınfest Gençlik Festivali'ni kendileriyle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydınfest Gençlik Festivali, 3'üncü gününde düzenlenecek "Color Party" ile son bulacak. Festivalin final gününde Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları Aydınlılar ile buluşacak.