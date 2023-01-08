﻿Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve F.N. ile 3 yıl 5 ay 20 gün cezası bulunan Z.T.'nin Balat ve Akköy mahallelerinde saklandığını tespit etti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişiyi yakaladı. İ.G., F.N. ve Z.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(Kaynak: DHA)