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Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:39
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Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve F.N. ile 3 yıl 5 ay 20 gün cezası bulunan Z.T.'nin Balat ve Akköy mahallelerinde saklandığını tespit etti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişiyi yakaladı. İ.G., F.N. ve Z.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

(Kaynak: DHA)

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