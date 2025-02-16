Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Olayda, park halindeki bir araca çarparak durabilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

18 yaşındaki M.Y. idaresindeki 34 AOV 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve park halindeki 42 FHH 59 plakalı araca çarparak durdu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların, M.Y. (18), B.M. (18), S.Ç. (18) ve B.K.K. (18) olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TRAFİK NORMALLEŞTİ, AĞIR HASAR GÖREN AYDINLATMA DİREĞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kapanan yol, takla atan otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Ayrıca, zarar gören aydınlatma direği ile ilgili çalışma başlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kazanın sebebini araştırmaya devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.