Aydınlatma direkleri şarj istasyonu oluyor

Buna göre, doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarının hidrojen gibi alternatif taşımaya uygun hale getirilmesi için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek.

Hazırlanan eylem planında 61 eylem ve 265 faaliyet bulunuyor. Eylem planında bulunan faaliyetlerden bazıları şu şekilde:

AKILLI TRAFİK IŞIKLARI: Araç ve insan yoğunluğunu tespit ederek yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması ve bunla beraber sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması geliştirilecek.

YENİ NESİL ŞARJ: Aydınlatma direklerinin şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi için uygun düzenlenmeler yapılacak. Şarj istasyonlarında zaman ve konum olarak dinamik fiyatlandırma yapılacak.AR-GE kapsamında analizler yapılacak.

AKILLI SAYAÇLAR: Milli Akıllı Sayaç Projesi ile enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlanarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve oranı yüzde 25’i aşacak.

YEŞİL BİNALAR: Bina ve yerleşmelerin Ulusal Yeşil Bina/Yerleşme Sertifikası’na sahip olması özendirilecek.

MÜFREDATA GİRECEK: Binalarda enerji verimliliğinin mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilmesi için çalışmalar yapılacak.

ARAÇ GİREMEYEN ALANLAR: Şehir merkezlerinde motorlu araçlara kapatılarak, bisiklet ve yaya yolları, alanları yapılacak.

DÜŞÜK EMİSYONLU BÖLGELER: Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak ve oluşturulan bu bölgelere büyük tonajlı araçların ve/veya otomobillerin girmesi caydırılacak.

HIZLI YÜK TAŞIMACILIĞI: Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak.

YENİLENEBİLİR İLE SULAMA: Sulama alanlarında güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımına destek verilecek.