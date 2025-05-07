Aydınspor'da sürpriz bir gelişme

Siyah beyazlı kulübün başkanı Erhan Özlüer, görevini devretme kararı aldığını açıklayarak, "Kulübü devredeceğiz, yapacak olan buyursun gelsin" dedi.

"AYDINSPOR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"



Görevi bırakma kararını daha önce de dile getirdiğini belirten Başkan Erhan Özlüer; "Aydınspor için elimizden geleni yaptık. Ancak bundan sonraki süreçte görevi devretmeyi düşünüyoruz. Yapacak olan varsa buyursun gelsin. Kulübü daha iyi noktalara taşıyacak bir yapı oluşursa memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.



Tesis ve altyapı gibi temel imkanlardan yoksun olan Aydınspor’un geleceği, yeni bir yönetim oluşana kadar belirsizliğini sürdürecek. Taraftarlar, kulübün yeni sezona güçlü ve kararlı bir yönetimle girmesini umut ediyor. Siyah beyazlıları Süper Amatör Lig'de şampiyon yaparak BAL'a çıkaran Başkan Özlüer’in görevden çekilme kararı sonrası Aydınspor’da yeni başkan arayışı başladı. Bölgesel Amatör Lig’in zorlu rekabeti öncesi kulübün yeniden yapılanması gerektiği vurgulanırken, yönetim boşluğunun kısa sürede doldurulması bekleniyor.